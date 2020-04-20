Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna çalışan kişiler yanıt arıyor. Kovid-19 ile mücadele devam ederken yeni önlemlerin uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu gündeme oturdu. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle, toplam 4 günü kapsayan bir yasak olabileceği konuşuluyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN MÜ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında yeni formüller masaya yatırılacak.
Hürriyet'in haberine göre; toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor.
İkinci formül ise 23-24 Nisan'da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine formüle göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.
Kabinede gündeme gelecek üçüncü formül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil olması, 24 Nisan cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması. Hafta sonu 30 büyükşehri ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması. Son karar Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun. Tüm önerilerin artıları ve eksileri detaylarıyla ele alındıktan sonra son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
Türkiye'de sokağa çıkma yasası nasıl kullanılır?
Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:
Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"
935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:
a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.