Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna çalışan kişiler yanıt arıyor. Kovid-19 ile mücadele devam ederken yeni önlemlerin uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu gündeme oturdu. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle, toplam 4 günü kapsayan bir yasak olabileceği konuşuluyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN MÜ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında yeni formüller masaya yatırılacak.

Hürriyet'in haberine göre; toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor.