kredileriçin yeni düzenleme yaptı. 1Mayıs'tan itibaren başlamaküzere haftalık bazda aktif rasyosuhesaplamalarında kullanılanformül düzenlendi."Aktif rasyosuhesaplamasında banka bazındabelirli oranlarda mevduatbüyüklüğü, toplam kredi hacmi,menkul kıymet portföyü ve MerkezBankası'yla yapılan kur takası ilekıyaslanacak. Aktif rasyosununherhangi bir ay sonu itibarıylao aya ilişkin ortalamasınınmevduat bankalarında yüzde100'ün, katılım bankalarında iseyüzde 80'in altına düşmemesibeklenmektedir. Ay sonundaaktif rasyosu bu oranların altındakalan bankalar için aykırılıkoluşturan aşım tutarı ortayaçıkacak" dedi. Yeni düzenlemeile bankaların kaynaklarınıdaha verimli kullanacağınıbelirten Akben, "Reel sektörihtiyacı olan finansmana daharahat erişebilecek. Bankalarasli fonksiyonları olan kredidağıtımına odaklanacak" diyekonuştu.Kararın bankaların daha etkinçalışabilmesi için alındığınıanlatan Akben, "Bu dönemdegerçek anlamda bankacılıkyapanlar müşteri sadakatinide artırıp orta-uzun vadelikârlılıklarını yükseltir"ifadesini kullandı.