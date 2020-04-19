Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, krediler için yeni düzenleme yaptı. 1 Mayıs'tan itibaren başlamak üzere haftalık bazda aktif rasyosu hesaplamalarında kullanılan formül düzenlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben, "Aktif rasyosu hesaplamasında banka bazında belirli oranlarda mevduat büyüklüğü, toplam kredi hacmi, menkul kıymet portföyü ve Merkez Bankası'yla yapılan kur takası ile kıyaslanacak. Aktif rasyosunun herhangi bir ay sonu itibarıyla o aya ilişkin ortalamasının mevduat bankalarında yüzde 100'ün, katılım bankalarında ise yüzde 80'in altına düşmemesi beklenmektedir. Ay sonunda aktif rasyosu bu oranların altında kalan bankalar için aykırılık oluşturan aşım tutarı ortaya çıkacak" dedi. Yeni düzenleme ile bankaların kaynaklarını daha verimli kullanacağını belirten Akben, "Reel sektör ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebilecek. Bankalar asli fonksiyonları olan kredi dağıtımına odaklanacak" diye konuştu. Kararın bankaların daha etkin çalışabilmesi için alındığını anlatan Akben, "Bu dönemde gerçek anlamda bankacılık yapanlar müşteri sadakatini de artırıp orta-uzun vadeli kârlılıklarını yükseltir" ifadesini kullandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben