Kovid-19 pandemisi dolayısıyla başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok yerde uygulanan sokağa çıkma yasakları, gelir kaybı nedeniyle tüketici talebindeki düşüş, üretimin sınırlanmasının tedarik zincirine yansımaları ve taşımacılıktaki virüs bulaşı riski sebebiyle küresel ticaret neredeyse durma noktasına geldi.

Küresel ticaretteki tüm aksaklıklara ve engellere rağmen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin uyguladığı "temassız ticaret" sayesinde ihracat ve ithalatına devam eden tacirler için büyük bir finansal destek de Eximbank'tan geldi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan arz şokunun küresel tedarik zincirlerini kırdığını, diğer yandan da nihai tüketicinin hem gelir hem güven kaybının da talebin ani şekilde daralmasına neden olduğunu söyledi.