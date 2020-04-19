Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üretim yapacak sektörlere destek sağlayacaklarını belirterek, "Bu dönemde ihtiyaç duyulan maske, koruyucu gözlük, elbise, dezenfektan ve temizlik ürünlerin yerli üretimine 6 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz." dedi.

Uzkurt, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'nin birçok alanda tedbir aldığını söyledi.

Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde salgına karşı aldığı tedbirler bakımında en üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Uzkurt, "Alınan tedbirleri değerlendirdiğimizde çok stratejik kararlar verildi. Bu süreçte arz ve talep sıkıntısı bir arada olduğu için ülke olarak aldığımız tedbirler iki tarafı da ayakta tutacak şekilde alındı. Tedbirler salgın sürecini en az hasarla atlatmamız için önemli. Salgının kısa sürmesi durumunda bu süreçten en avantajlı çıkacak ülkelerden olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Devletin bu konuda son derece hassas hareket ettiğini belirten Uzkurt, her gün yeni politikaları devreye aldığını vurguladı.