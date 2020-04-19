1000 TL yardım parası e-Devlet başvuru sorgulama ekranı

1000 TL yardım parası e-Devlet başvuru ekranı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bakan Selçuk, 2. faz kapsamına giren vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılacağını söyledi.
1000 TL nakit desteği başladı! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı." ifadelerini kullandı.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İlk sosyal yardım ödemelerinin ardından gözler ikinci ve üçüncü faz ödemelerine çevrildi. İkinci faz için başvuru alınmayacağı belirtilerek üçüncü faz ödemelerinin başvuru yoluyla yapılacağı açıklandı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Ancak henüz başvuru sayfası açılmadı. Açıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İKİNCİ 1000 LİRA YARDIM PARASI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şu an itibariyle bize başvuran firma sayımız 232 bine ulaşmış durumda. Şu anda 2 milyon 700 bin çalışanımız için kısa çalışma ödeneği başvurusu almış durumdayız." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan yardımlara ilişkin, "Belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız." dedi.
2. FAZ ÖDEMELERİ
Bakan Selçuk, 2. faz kapsamına giren vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılacağını söyledi. 2. faz ile ilgili Bakan Selçuk, "Faz 2'de de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Bunları da biz belli kriterlerle tespit ettik." dedi. SYDV 'ler aracılığıyla bir değerlendirme yapıldığı ve değerlendirmeler sonucunda tespit edilecek ailelere 1000 TL corona nakdi yardımı yapılacağı bildirildi.