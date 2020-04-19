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    • Ekonomi
    • 19.04.2020 11:33
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    • 19.04.2020 11:33
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    İpotekli konut satışlarında 8 yılın rekoru kırıldı! Faizler düştü piyasa canlandı

    Konut kredisi faizlerinde yapılan indirimler emlak piyasasına olumlu yansıdı. Faizlerdeki düşüşle birlikte yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ipotekli konut satışları yüzde 238 artışla 129 bin 299'a çıktı.

    8 yılın rekoru kırıldı! Faizler düştü piyasa canlandı

    Konut kredisi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli satışlarda rekorların görülmesini sağladı. Bu yılın ilk çeyreğindeki ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 238 artışla 129 bin 299'a ulaştı ve 8 yılın en yüksek ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen yılın ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de kademeli olarak gerilemesini sağladı. Bu süreçte aylık bazda yüzde 1'in atına gerileyen konut faizleri, vatandaşların konuta olan ilgisini artırdı.

    AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 238 artan ipotekli konut satışları 129 bin 299'a ulaştı. Söz konusu rakam son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk çeyreğinde 38 bin 189 ipotekli konut satılmıştı.

    Bu yılın ilk çeyreğinde satılan ipotekli konutların aylara göre dağılımına bakıldığında ise ocakta 42 bin 237, şubatta 43 bin 733 ve martta 43 bin 329 konutun satıldığı gözlendi.

    Aylık bazda değerlendirildiğinde mart ayında satılan ipotekli konut sayısının 2017'den bu yana en yüksek mart ayı satışı olduğu gözlendi. Mart 2017'de 50 binin üzerinde konut satılmıştı.

    CAZİP FAİZLER KONUT TALEBİNİ DESTEKLİYOR
    A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, mart ayında bir önceki aya kıyasla ipotekli konut satışının yüzde 90,4 arttığını anımsattı.

    Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin ve kısıtlamaların mart ayında uygulanmaya başlaması dolayısıyla söz konusu aydaki verilerin oldukça önemli olduğunu ifade eden Cevizci, "Ekonomi yönetimi ve bankaların, konut satışlarının desteklenmesi adına attığı adımlar satış performansında etkili oldu. Kısıtlamalara karşın mart ayında konut alımlarındaki istek devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

    Cevizci, konut faiz oranlarının hala cazip seviyelerde yer aldığını ve bu durumun konut alımlarındaki talebin korunmasını desteklediğini söyledi.

    Ekonomik faaliyetlerin tekrardan ne zaman normale döneceğinin konut satışları için önemli olduğuna vurgu yapan Cevizci, ekonomik koşulların yılın ikinci çeyreğinde düzelmesi ile yazın konut satış hızında bir miktar daha yükselişlerin olabileceğini kaydetti.

    2013-2020 döneminde ilk çeyrek ipotekli konut satışları şöyle:

    YILLAR/AYLAR

    OCAK

    ŞUBAT

    MART

    TOPLAM

    2020

    42.237

    43.733

    43.329

    129.299

    2019

    6.537

    8.890

    22.762

    38.189

    2018

    28.678

    27.916

    32.786

    89.380

    2017

    35.993

    38.676

    50.424

    125.093

    2016

    26.584

    30.455

    38.822

    95.861

    2015

    33.178

    36.952

    45.315

    115.445

    2014

    32.046

    24.059

    24.465

    80.570

    2013

    36.581

    37.150

    41.809

    115.540

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