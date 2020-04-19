Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden farklı kamu kurumunun işçi alım ilanını yayınladı. İŞKUR'un ''kurum dışı kamu işçi alımı'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, belediye ve bazı kamu kurumlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere, engelli ve engelsiz, KPSS ve KPSS şartsız 333 işçi ve personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilan içeriğinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.
İŞÇİ ALIMI YAPAN BELEDİYELER ve KAMU KURULUŞLARI
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İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmarTic. A.Ş. ENGELLİ Personel Alımı 18.04.2020
Ankara TÜBTAK Bilgem Yazılım Tekn. Araş. Enstitüsü Pers. Alımı 24.04.2020
Ankara TÜBİTAK ARDEB Pers. Alımı 22.04.2020
Kocaeli TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 22.04.2020
Kocaeli TÜBİTAK MAM Pers. Alımı 24.04.2020
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 22.04.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.04.2020
Burdur Karbel Tar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 17.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 18.04.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020
Sivas Gölova SYDV 17.04.2020
Aydın Bozdoğan SYDV 20.04.2020 TÜBİTAK BİLGEM BTE 05.05.2020
Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020
Hatay İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Per. Ltd. Şti. 24.04.2020
İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020
Mersin MUTİŞ Gıda Tar. HAyv. Tic. San. Ltd. Şti. 18.04.2020
Bartın Amasra Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.04.2020
Manisa Akhisar Belediyesi Pers. A.Ş. 17.04.2020
Sivas Ulaş SYDV 19.04.2020
Denizli Pamukkale Personel A.Ş. 17.04.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. A.Ş. 17.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 25.04.2020
Osmaniye Düziçi Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.04.2020 İzmir Torbel Torbalı Pers. Özel Güv. Gıda İnş. Peyz. San. Tic. A.Ş. 24.04.2020
ÇORUM Sunbeton İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.20.04.2020
Bursa Yeşil Yıldırım A.Ş. 24.04.2020
Kayseri Melikgazi Beld. Temel İhtiyaç Mad. San. Ve Tic. İşl. A.Ş. 18.04.2020
Manisa Sar bel Dnş. Gıda Tar. İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. 21.04.2020
Niğde Bor Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.04.2020
Aydın Koçarlı Menderes Gıda Tur. ve Eğlence San. Tic. A.Ş. 21.04.2020
Afyonkarahisar işcehisar Petrol ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. 24.04.2020
İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.
Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.