Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ekonomik göstergelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, "Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor." dedi.

İşte Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz.

Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz adımlar zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir.

Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda.

Elimizde son derece geniş ve esnek bir araç seti var.

Ayrıntılar geliyor...