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    • Ekonomi
    • 19.04.2020 14:52
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    • 19.04.2020 14:54
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    Son dakika: Başkanı 'dan flaş açıklaması

    Son dakika haberine göre Başkanı k göstergelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, "Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma da aşağı yönlü baskı oluşturuyor." dedi.

    Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

    Başkanı k göstergelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, "Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor." dedi.

    İşte Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz.
    Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma da aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
    Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz adımlar zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir.
    Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda.
    Elimizde son derece geniş ve esnek bir araç seti var.

    Ayrıntılar geliyor...

    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan flaş enflasyon açıklaması
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