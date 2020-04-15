Konut satış sayıları, Mart 2020







İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2020 MART AYINDA 43 BİN 329 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 2020 Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %90,4 oranında artış göstererek 43 bin 329 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 843 konut satışı ve %18,1 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 65 BİN 341 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 oranında azalarak 65 bin 341 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 3 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %60,5 oldu. Ankara 6 bin 408 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 954 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.