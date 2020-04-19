Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Destekte hız kesmiyoruz

    , "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman 10 milyar 836 milyon, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon liraya ulaştı" dedi.

    ‘Destekte hız kesmiyoruz’
    Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman 10 milyar 836 milyon, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon liraya ulaştı" dedi.



    Sosyal medya hesabından kamu larından esnaf ve sanayicilere verilen kredilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyon liraya, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon liraya ulaştı."

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Destekte hız kesmiyoruz
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri