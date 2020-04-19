Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman 10 milyar 836 milyon, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon liraya ulaştı" dedi.
Sosyal medya hesabından kamu bankalarından esnaf ve sanayicilere verilen kredilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyon liraya, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon liraya ulaştı."
Sosyal medya hesabından kamu bankalarından esnaf ve sanayicilere verilen kredilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyon liraya, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon liraya ulaştı."