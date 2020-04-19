Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte yanıtı!

ÇOBAN DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?

Çoban istihdam ve sürü yöneticisi desteği 250 ve üzerinde küçükbaş koyun ve keçi hayvanı olanlara verilmektedir. Şartlar şunlardır;Çobanın hayvan çiftliğinde çalışıyor olması şartı vardır.Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin başvuru süresi içinde TÜRKVET'te yapılan kontrollerde en az 250 baş anaç küçükbaş hayvanının bulunması gerekir.Çobana ait o yıl içindeki SGK primleri, SGK tescili olan çiftlik üzerinden kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile işletme sahibi veya çoban tarafından yatırılma geçmişi olması gerekir. Çobanların, sürü yetiştiriciliği eğitimi almış ve sertifikalarının olması gerekir.