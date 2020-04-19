Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte yanıtı!

2019 1. dönem Buzağı parası yattı mı, ne kadar? Soruları aylardır vatandaşların gündemindeydi. Bu bağlamda Buzağı destek ödemeleri için müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buzağı desteklerini bekleyenlere sevindirici haberi verdi.
BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteklerinin 24 Nisan'da ödenmeye başlayacağını bildirdi.
Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödenmeye başlayacağını aktaran Pakdemirli, "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerini 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'den sonra ödemeye başlıyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 18, 2020
▶️ 701 bin 111 üreticimize
▶️ 1 milyar 434 milyon TL'lik destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun.
BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,
İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,
Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
ÇOBAN DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?
Çoban istihdam ve sürü yöneticisi desteği 250 ve üzerinde küçükbaş koyun ve keçi hayvanı olanlara verilmektedir. Şartlar şunlardır;Çobanın hayvan çiftliğinde çalışıyor olması şartı vardır.Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin başvuru süresi içinde TÜRKVET'te yapılan kontrollerde en az 250 baş anaç küçükbaş hayvanının bulunması gerekir.Çobana ait o yıl içindeki SGK primleri, SGK tescili olan çiftlik üzerinden kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile işletme sahibi veya çoban tarafından yatırılma geçmişi olması gerekir. Çobanların, sürü yetiştiriciliği eğitimi almış ve sertifikalarının olması gerekir.
KİMLER ÇOBAN DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ?
SGK Prim ödemelerini isteğe bağlı olarak yapan kişiler SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayan kişiler İşletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayan kişiler Muhtarlar,Devlet memurları ve emekliler 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değildir.