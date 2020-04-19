Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Geçen Aralık ayında alt yapısının yüzde 90'ı tamamlanan Filyos Limanı, Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak.