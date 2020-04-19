Kredi başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını ve başvurunun 3 gün gibi kısa bir sürede sonuçlandığını vurgulayan Piri, şunları kaydetti:

"Üç gün içerisinde yanıt geldi ve olumlu bir şekilde cevap aldım. Çok sevindim. Başvuru çok basit, Ziraat Bankasının internet sitesi üzerinden başvuru yaptım. Sayfada istenen bilgileri kaydettiğim zaman başvuru otomatik olarak gerçekleşti. Devletimize teşekkür ediyorum."