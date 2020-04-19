Bilindiği gibi 696 sayılı KHK'ya göre yaklaşık 900 bin işçi 4D kadrosuna geçiş yaptılar. Belediyelerde ve Genel idarelerdeki çalışanlara farklı zamanlarda TİS yapılacak. İki yılda bir Yüksek hakem Kurulu TİS üyelerini toplanması ve işçilerin yeni maaş zamlarına karar verilmesi bekleniyordu.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ;
Genel İdarelerde işçilerin 31 Ekim 2020 tarihinde Belediyelerdeki taşeron işçilerin ise 30 Haziran 2020 tarihinde sözleşme süresi sona erecek. Daha önceki yapılan zam oranlarında iki yıllık 4+4 şeklinde maaş artışı yapıldı ve enflasyon farklarının olmaması işçi maaşlarının erimesine neden olmuştu. Bilindiği gibi 4D işçilerinin ekonomik ve sosyal imkanlarında bazı iyileştirmelerde yapılmaya devam etmekte. Giyim, yiyecek, yakacak yardımları, eş çocuk yardımı tediye ikramiye ödemeleri asgari ücretin altında olan işçilerin maaşlarının iyileştirilmesi gibi çalışmaların yanı sıra bekleyen bazı sorunlarda var.
Özetle Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen kanun teklifine Koronavirüs ile mücadele kapsamında bazı toplantıların ertelenmesi uzaktan çalışma gibi maddeler yer alıyor 18/10/2012 tarih 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürürlüğe girdikten itibaren üç ay süreyle anılan kanun kapsamında toplu iş sözleşmesi yapması toplu iş uyuşmazlıkların çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreçler durdurulmuştur. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmakla yetkilidir olarak madde bulunmaktadır.
2020 yılında yapılacak olan TİS görüşmelerinde ilk ve en önemli konu maaş zammı oranları olacak.
Bu noktada geçmişte alınan yüzde 4'lük kararların telafi edilmesini bekleyen taşeron işçilerin bir diğer beklentisi yüzdelik dilim.
Yüzdelik dilim düzenlemesi kapsamında bazı 4/D'li taşeron işçiler lehine karar verilmesi çalışanların umutlarını artırdı. Bu noktada Çalışma Bakanlığı'nın tüm işçiler için ortak bir çözüm paketi bulması noktasında beklentiler oluştu.
Tediye ikramiyelerinin ikinci taksiti 2020 Nisan ayında ödenir mi?
Taşeron iken kadroya geçen Sağlık Bakanlığı ve kamu çalışanlarını ilgilendiren bir kanun teklifi gündeme geldi.
2 bin yirmi yılı ikinci ödeme ikramiye ödemesine az bir süre kala Koronavirüs süresince sağlık Bakanlığında çalışan işçilere 1 maaş ikramiye verilmesi düzenlemesi öngörülüyor
4/D'li Taşerondan kadroya geçen yaklaşık 900 bin çalışandan Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı'da çalışanları ilgilendiren bir yasa teklifi verildi.
Teklifte 4857 sayılı iş kanuna tabi olan personellere ilave tediye yapılmasını talep etmektedir.
Kaynak: memurlarahaber