Özetle Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen kanun teklifine Koronavirüs ile mücadele kapsamında bazı toplantıların ertelenmesi uzaktan çalışma gibi maddeler yer alıyor 18/10/2012 tarih 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürürlüğe girdikten itibaren üç ay süreyle anılan kanun kapsamında toplu iş sözleşmesi yapması toplu iş uyuşmazlıkların çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreçler durdurulmuştur. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmakla yetkilidir olarak madde bulunmaktadır.