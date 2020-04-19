Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor. Altın piyasasında, en düşük 377 bin lira, en yüksek 385 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 azalışla 377 bin liradan tamamladı.
ALTINA YATIRIM YAPILIR MI? FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyrin görülebileceğini açıkladı.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın 615 TL 'den alınıp 620 TL 'den satışa sunuluyor. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 378,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.533 liradan satılıyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,23 azalışla 377,60 liradan tamamladı.
İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 610,00 lira, Cumhuriyet altını 2.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 2,23 düşüşle 377,60 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 377 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin lira, en yüksek 385 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 azalışla 377 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 376 milyon 440 bin 737,06 lira, işlem miktarı ise 994 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 377 milyon 463 bin 408,25 lira oldu
Merkez Bankası küresel ekonomiyi etkileyen koronavirüse karşı nasıl önlemler aldı?
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs küresel ekonomiyi derinden etkiledi. Türkiye koronavirüsün ekonomik etkilerinden korunmak için bir dizi önlemler aldı. Bu kapsamda Merkez Bankası, salgının ülke ekonomisine etkilerini sınırlamak için tedbirlerini devreye aldı. Erkene çektiği toplantı ile 100 baz puan indirime giden TCMB daha fazla faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini verdi. Merkez Bankası TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını ise %1.4`ten %1.25`e düşürdü.
Merkez koronaya karşı nasıl önlemler aldı? Erkene çektiği toplantı ile 100 baz puan indirime giden TCMB daha fazla faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini de verdi. Öte yandan TCMB 18 Mart -30 Haziran arasında vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkânı tanıdı. Merkez Bankası TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını ise %1.4`ten %1.25`e düşürdü. yabancı para faiz oranlarında da indirim yapıldı.
TCMB'nin koronavirüse karşı bugüne kadar aldığı adımlar şöyle:
TCMB 17 Mart'ta iki gün erkene çektiği PPK toplantısında politika faizinde 100 baz puan indirime gitti. TCMB geçen yıl yaz aylarından bugüne 1,425 puan faiz indirimine gitti. Politika faizini %24'ten %9.75'e indirdi. TCMB'nin önümüzdeki hafta da 50 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
TCMB Başkanı Murat Uysal'ın "tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacak" ifadesi bankanın faiz indirimlerini de içeren daha fazla genişlemeci tedbir alabileceğine yönelik en güçlü açıklama oldu. TCMB bu açıklama ardından yeni önemler de açıkladı.
TCMB TARİHİN EN BÜYÜK TAHVİL ALIMINI GERÇEKLEŞTİRİYOR
TCMB tarihinin en büyük tahvil alım programlarından birini açıklamış durumda. TCMB'nin 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracağını öngörüyordu.
TCMB ayrıca İşsizlik Sigortası Fonu'nun artan nakit ihtiyacını da gözeterek PY bankalar aracılığıyla fonun elindeki tahvillerin bir kısmını alacağını söyledi. Öte yandan fon kaynaklı DİBS alımlarını, APİ portföyü için belirlenmiş olan limitlerin dışında değerlendireceğini de açıklamıştı.
İşsizlik Fonu'nda Şubat sonu itibarıyla büyük bölümü Hazine tahvillerinde 131.6 milyar TL bulunuyor. TCMB'nin alacağı tahvillere yönelik belirlediği bir üst limit bugüne kadar bulunmuyordu. TCMB Cuma günü yaptığı değişiklikle tahvil alımlarında üst limiti analitik bilançoda aktiflerin %10'una genişletti.
TCMB reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamı amacıyla bankalara yeni likidite imkânları tanıdı. 90 gün vadeli repo ihalelerine başladı ve bu fonlamanın politika faizinin 150 baz puan altında gerçekleştirdi. Uygulama ile %8.25 faiz oranı ile repo fonlaması yapılıyor. Bu uygulamalarla TCMB'nin ortalama fonlama maliyeti politika faizinin 75 baz puan altına yaklaşık %9 seviyesine gerilemiş durumda. Bankanın önümüzdeki hafta yapacağı indirim reel sektör için sağladığı uzun vadeli repo swap işlemlerine de yansıyacak.