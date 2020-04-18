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    • Ekonomi
    • 18.04.2020 Gazete
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    Virüsü fırsat bildiler! Sebze-meyvede market fiyatları, hali ikiye katladı...

    Marketlerde meyve-sebze fiyatlarında yaşanan artış tepki çekti. Meyve-sebzenin hal fiyatına oranla ortalama 2 katına satıldığı görülürken, bazı ürünlerde bu oran 3-4 kata kadar çıkabiliyor.



    Virüs     nedeniyle pazarlara sosyal mesafe kuralının gelmesi, pazarcı girişinin de sınırlandırılmasıyla birlikte vatandaşların ağırlıklı olarak alım yaptığı marketlerde meyve sebze fiyatlarında yaşanan artış tepki çekti.



    'Seç-al' sisteminin de kalktığı marketlerde paketlenen ürünlerin ezik ya da bozuk çıkması da vatandaşı hepten çileden çıkardı. Meyve-sebzenin hal fiyatına oranla ortalama 2 katına satıldığı görülürken, bazı ürünlerde bu oran 3-4 kata kadar çıkabiliyor.



    Öyle ki; hal fiyatı 3-4 lira arasında olan salkım domates markette 9.95, halde 2 lira olan ıspanak markette 5.95 liradan satılıyor. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, bunun fırsatçılık olduğunu belirterek, "Tüm maliyetler eklendiğinde yüzde 50 fark olur. Market bu farkla kâr eder. Seç-al da kalktı. Bu neyin zammı?" dedi.



    BETÜL ALAKENT

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