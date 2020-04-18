Virüsü fırsat bildiler! Sebze-meyvede market fiyatları, hali ikiye katladı...

Virüs nedeniyle pazarlara sosyal mesafe kuralının gelmesi, pazarcı girişinin de sınırlandırılmasıyla birlikte vatandaşların ağırlıklı olarak alım yaptığı marketlerde meyve sebze fiyatlarında yaşanan artış tepki çekti.
'Seç-al' sisteminin de kalktığı marketlerde paketlenen ürünlerin ezik ya da bozuk çıkması da vatandaşı hepten çileden çıkardı. Meyve-sebzenin hal fiyatına oranla ortalama 2 katına satıldığı görülürken, bazı ürünlerde bu oran 3-4 kata kadar çıkabiliyor.
Öyle ki; hal fiyatı 3-4 lira arasında olan salkım domates markette 9.95, halde 2 lira olan ıspanak markette 5.95 liradan satılıyor. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, bunun fırsatçılık olduğunu belirterek, "Tüm maliyetler eklendiğinde yüzde 50 fark olur. Market bu farkla kâr eder. Seç-al da kalktı. Bu neyin zammı?" dedi.
BETÜL ALAKENT