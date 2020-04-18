Virüsü fırsat bildiler! Sebze-meyvede market fiyatları, hali ikiye katladı...





Öyle ki; hal fiyatı 3-4 lira arasında olan salkım domates markette 9.95, halde 2 lira olan ıspanak markette 5.95 liradan satılıyor. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, bunun fırsatçılık olduğunu belirterek, "Tüm maliyetler eklendiğinde yüzde 50 fark olur. Market bu farkla kâr eder. Seç-al da kalktı. Bu neyin zammı?" dedi.