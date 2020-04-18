



KUŞBAŞI DA 55-70 TL

Beşiktaş'ta kasaplık yapan Serkan Ekenek, kıymayı 50 liraya sattığını belirterek, "İl genelinde 50 lira. Kuşbaşı ise 55-60 lira. Bana göre 65 liralık fiyat kıyma için pahalı" dedi. Sarıyer'de kasaplık yapan Ali Tercanlı ise fiyatların kaliteye göre değiştiğini ifade ederek, "Kıyma 65, kuşbaşı 70 lira" diye konuştu. Üsküdar'da dükkanı bulunan Erdoğan Yalçınkaya da "Bölgesel farkın nedeni işletme giderleri. Kiralar aynı değil" dedi.