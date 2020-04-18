Varlık Fonu’ndan ekonomiye destek

Hükümetin Coronavirüs salgınına karşı aldığı ekonomik önlemler kapsamında toplam varlıkları 223 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Türkiye Varlık Fonu (TVF) da ekonomiye destek sağlayacak. Fon, bu süreçte zora giren stratejik, büyük ölçekli şirketlere klasik banka kredilerinin dışında nakit, satın alma, ortaklık dahil farklı seçenekler sunarak ayakta kalmalarını sağlayacak. Şirketlerden kaynak çıkışının önüne geçilirken, stratejik değerlerin yabancı şirketlere satışı da önlenmiş olacak. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, "İşlem tamamen finansal zorluk yaşayan, Türkiye'nin stratejik değerlerine yabancı şirketlerin sahip olmasını engellemek ve daha önceden devreye girip bu zor dönemde sermaye desteği sağlamaktır" dedi. "Türkiye için önemli, ekonomide değer yaratan şirketlerde Coronavirüs nedeniyle yaşanan 3-5 aylık sermaye erozyonunu, nakit problemini çözmeyi amaçlıyoruz" diyen Sönmez, Fon'un herhangi bir nakde, krediye ulaşma sorunu olmadığını vurguladı.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ