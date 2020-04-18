Tedarikçilere destek yağacak

Coronavirüs döneminde pek çok firma tedarikçilerini yaşatmak için ek destekler vermeye başladı. DeFacto'nun CEO'su İhsan Ateş, "Bu dönemde tedarikçilerden aldığımız 19 milyon adet ürün için 400 milyon liralık ödeme yapacağız. Kış sezonu için de şimdiden 500 milyon liralık sipariş vereceğiz" dedi. Aselsan da 1 haftada bini aşkın tedarikçiye 700 milyon liralık nakit ödeme desteği sağladı. Trendyol, iş ortağı KOBİ'ler için 20 milyon liralık finansman desteği sağlarken, eğitim, tanıtım ve pazarlama için de 60 milyon liralık ek kaynak ayırdı. AliExpress de satışlardan 3 ay komisyon almayacağını duyurdu.
Pınar ÇELİK
Pınar ÇELİK