Fırınlar açık mı? 18 Nisan fırınlar çalışıyor mu? Ekmek almak serbest mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır" denildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların ekmek ihtiyacının nasıl karşılanmasına ilişkin 81 valiliğe talimat gönderdi. Buna göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacak.

AÇIK OLAN YERLER!

Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacak.

Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar yasaktan muaf olacak.