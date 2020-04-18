Fırınlar açık mı? 18 Nisan fırınlar çalışıyor mu? Ekmek almak serbest mi?

Fırınlar açık mı? 18 Nisan fırınlar çalışıyor mu? Ekmek almak isteyen vatandaşlar fırınların açık olup olmadığını merak ediyor. Ekmek almak serbest mi? 31 il için duyurulan sokağa çıkma yasağının kapsamı açıklanmıştı. Hazırlanan genelge Valiliklere gönderilmiş ve çalışacak kurumlar ile işletmeler belirlenmişti. Peki, 18 Nisan fırınlar açık mı? Fırınlar çalışıyor mu? Yanıtı haberimizde…
FIRINLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma yasağında fırınlar hizmet vermeye devam edecek.
EKMEKLER EVE GELECEK!
İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarın ve pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca fırıncılar, ekmekleri araçlarla mahalleleri gezerek dağıtacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır" denildi.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların ekmek ihtiyacının nasıl karşılanmasına ilişkin 81 valiliğe talimat gönderdi. Buna göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacak.
AÇIK OLAN YERLER!
Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacak.
Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar yasaktan muaf olacak.
Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler yasaktan muaf olacak.
Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.
Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak.
Gazeteler, sadece gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.