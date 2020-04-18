Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Turizmde salgın önlemlerine ilişkin bilgiler veren Bakan Ersoy, özetle şunları söyledi:

"Nisan sonu mayıs başında kırılmalar olacağını öngörüyoruz. Mayısın sonuna doğru normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyorum. Mayıs sonuna doğru iç turizmde hareket başlayacak.





TURİZMDE SERTİFİKASYON DÖNEMİ

Corona olmayan alanlar için uluslararası kabul gören bir sertikasyon bir sistemi oluşturuyoruz. Tesislerde sertifikasyon dönemi başlayacak.

Tesislere önlemleri aldıktan sonra sertifika verilecek. Büyük tur operatörlerinin de bu konuda fikirlerini istedik o fikirleri de bu sistemin içine dahil edeceğiz.

Virüs süreci bittikten sonra ilk etapta Asya ülkeleri gelir diye düşünüyorum.

TÜRSAB'tan gelen eleştirilere kesinlikle katılmıyorum."



