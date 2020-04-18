2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödenmeye başlayacağını aktaran Pakdemirli, "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.



2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerini 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'den sonra ödemeye başlıyoruz.



▶️ 701 bin 111 üreticimize



▶️ 1 milyar 434 milyon TL'lik destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 18, 2020