



Şube yetkilisi başvurunun işleme alındığı ve hafta içi çağrılacağım bilgisini verdi. Bir gün sonra banka tekrar aradı ve paranın hazır olduğunu, cuma günü gelip alabileceğimi söylediler. Gittik paramızı aldık, 10-15 dakika içinde işimizi çözdüler" diye konuştu. Aldığı krediyle ev kredisi taksitlerini ve piyasaya olan borcunu ödediğini söyleyen Tasım, "Devletten Allah razı olsun, esnafa destek çıkıyor" dedi.