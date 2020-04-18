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    • Ekonomi
    • 18.04.2020 13:28
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    • 18.04.2020 13:32
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    ların koronavirüs sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler: Türk şirketlerine sahip çıkmak bağımsızlığa sahip çıkmaktır

    Koronavirüsle ekonomik mücadelede kamu ları var gücüyle vatandaşın yanında yer alırken, mücadele sınavında sınıfta kaldı. Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan özel bankalara ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme alan yazarı , "Türk şirketlerine sahip çıkmak bağımsızlığa sahip çıkmaktır" dedi.

    Türk şirketlerine sahip çıkmak bağımsızlığa sahip çıkmaktır

    İşte yazarı 'nun "Türk şirketlerine sahip çıkmak bağımsızlığa sahip çıkmaktır" adlı dikkat çeken yazısı:

    Kamu larının bırakın elini, gövdesini dahi taşın altına uzattığı bu hassas günlerde ın tutum ve davranışları haliyle ciddi eleştiri konusu oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da işaret ettiği gibi pırıltılı reklam kampanyaları gerçekleri görmemizi engellemiyor. Hoş, o reklamlarda da esnafa, tüccara, sanayiciye yeni açıldığına dair tek bir mesaj yer almıyor. Sadece, vadesi gelen mevduatlar, dönem faiziyle birlikte sonraki aya uzatılıyor, o kadar.


    Tabii "özel banka" deyince, yerli ve yabancı sermayeli olanları da ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Hatta meseleyi banka bazında tek tek değerlendirmekte de fayda bulunuyor.

    Zira, özel bankalar topluluğu orta sahada top dolaştırmaya imkan veren, taktik gerekçeler üretebiliyor.



    Örneğin diyorlar ki "nın kredi programları vatandaşa çok cazip geliyor. Bize sadece eski kredileri yenileme talepleri ulaşıyor!"
    Oysa hepimiz biliyoruz ki özel bankalar, "sağlıklı ticari kredi talebi yok" bahanesi ile müşterilerine kırk dereden su getirterek, sonunda kamu bankalarına yönlendirmeyi tercih ediyorlar!



    Ayrıca, "Dış kaynak girişinin yetersizliği, ekonomik hayatta duraklama, bireylerin gelir güvenceleriyle ilgili belirsizlik" gibi argümanları da sıkça kullanıyorlar.

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