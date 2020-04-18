Ödemeler başladı! Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak? Tahsis numarasına göre...

Yaklaşık 13 milyon emekli maaşların ödeneceği tarih hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Ek ödeme dahil aylığı bin 500 liranın altında olan 650 bininin de yapılan ekstra artışla bu aydan itibaren kazancı yükseldi. Geçtiğimiz günlerde yılın ilk ikramiyesini alan emekliler "Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.