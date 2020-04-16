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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 Gazete
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    ’na başvurdu: Sokağa çıkma yasağında bakkallar açık olsun

    Vatandaş ve bakkallar talep etti, de ’na başvurdu: Bu hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sırasında mahalle bakkalları açık olsun.

    Bakkal amcadan mesaj var
    30 büyükşehir ve 'ta bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaştan 'Bakkallar açık kalsın' çağrısı gelirken, 'in başkanı olduğu Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) da harekete geçti. , sokağa çıkma yasağı kapsamında istisna getirilen ve açık olan işletmeler arasına mahalle bakkallarının da eklenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvuruda, şöyle denildi:

    İZOLASYONA KATKI
    "Mahalle bakkalının açık olması; vatandaşlarımızın hareketliliğini engelleyerek sosyal mesafeyi korumalarını sağlayacak, insanların evlerinde stok yapmasının önüne geçecek hem de kargaşa ve araç-yaya trafiğini de en aza indirmiş olacaktır. Cüzdanında hiç parası olmayan bile günlük ihtiyacını bakkaldan karşılayabilir. Veresiye olayı halkın rahatlatılmasının önemli bir yoludur. Açıklanan nedenlerle mahalle bakkalının da açık olan işletmeler arasında bulunmasının Covid-19 ile mücadelede önem arz edeceği ve sosyal izolasyon sağlanmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

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