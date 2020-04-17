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    • Ekonomi
    • 17.04.2020 15:01
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    • 17.04.2020 15:05
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    ndan flaş dolar, enflasyon ve büyüme tahmini! Merkez Bankası 2020 Nisan beklenti anketi sonuçlandı

    nisan ayı beklenti anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamada 2020 yılı sonu dolar tahmini 6,51 TL'den 6,93 TL'ye yükseltilirken, enflasyon beklentisi ise yüzde 9,98'den yüzde 9,76'ya geriledi.

    Yıl sonu dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

    Merkez Bankası Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar tahminindeki artış dikkat çekti.

    DOLAR TAHMİNİ ARTTI, ENFLASYON GERİLEDİ
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde Yıl sonu dolar dolar tahmini 6.51'den 6.93'e yükselirken yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 9.98'den yüzde 9.76'ya geriledi.

    BÜYÜME ORANI GÜNCELLENDİ
    Anket sonucuna göre yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde yüzde 3,33'ten yüzde 0,6 küçülme olarak revize edildi. 2021 yılı için yüzde 3,85 büyüme öngörüsü de yüzde 4,64'e çıktı.
    Haberler Ekonomi Merkez Bankasından flaş dolar, enflasyon ve büyüme tahmini! Merkez Bankası 2020 Nisan beklenti anketi sonuçlandı
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