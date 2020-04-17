Merkez Bankası Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar tahminindeki artış dikkat çekti.
DOLAR TAHMİNİ ARTTI, ENFLASYON GERİLEDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde Yıl sonu dolar dolar tahmini 6.51'den 6.93'e yükselirken yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 9.98'den yüzde 9.76'ya geriledi.
BÜYÜME ORANI GÜNCELLENDİ
Anket sonucuna göre yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde yüzde 3,33'ten yüzde 0,6 küçülme olarak revize edildi. 2021 yılı için yüzde 3,85 büyüme öngörüsü de yüzde 4,64'e çıktı.