Marketlerin Ramazan paketleri 2020 ne kadar, kaç para? Carrefour, Migros...

Carrefour, Migros, BİM, ŞOK, A101 Ramazan erzak paketi merak ediliyor. Marketlerin Ramazan paketleri 2020 ne kadar? CarrefourSa Ramazan ayı için 4 adet Ramazan kolisi hazırladı. CarrefourSa Ramazan kolileri klasik, süper, lüks ve mega olarak isimlendirildi. Kolilerin fiyatları ise 49,90 TL ile 149,90 TL arasında değişiyor.