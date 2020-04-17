Marketlerin Ramazan paketleri 2020 ne kadar, kaç para? Carrefour, Migros...

Carrefour, Migros, BİM, ŞOK, A101 Ramazan erzak paketi merak ediliyor. Marketlerin Ramazan paketleri 2020 ne kadar? CarrefourSa Ramazan ayı için 4 adet Ramazan kolisi hazırladı. CarrefourSa Ramazan kolileri klasik, süper, lüks ve mega olarak isimlendirildi. Kolilerin fiyatları ise 49,90 TL ile 149,90 TL arasında değişiyor.
A101 RAMAZAN PAKETİ 2020
A101 henüz ramazan paketini hazırlamadı. A101 Ramazan paketi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
ŞOK RAMAZAN PAKETİ 2020
Şok market henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama yapmadı. ŞOK Ramazan paketi hazırlanır hazırlanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.
BİM RAMAZAN PAKETİ 2020
BİM marketten henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama gelmedi. BİM Ramazan paketleri hazır olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
MARKETLERİN RAMAZAN PAKETLERİ 2020 NE KADAR?
CARREFOUR RAMAZAN PAKETİ
CarrefourSa Ramazan ayı için 4 adet Ramazan kolisi hazırladı. CarrefourSa Ramazan kolileri klasik, süper, lüks ve mega olarak isimlendirildi. Kolilerin fiyatları ise 49,90 TL ile 149,90 TL arasında değişiyor.
CARREFOURSA KLASİK RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİ:
Safya Ayçiçek Yağı 1 lt
Baharım Osmancık Pirinç 1 kg
Tat Kırmızı Mercimek 1 kg
Duru Başbaşı Bulgur 1 kg
Torku Küp Şeker 750 g
Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g
Sinangil Buğday Unu 1 kg
Filiz Burgu Makarna 500 g
Tat Domates Salçası 430 g
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g