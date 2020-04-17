oronavirüs'e

karşı alınan tedbirler kapsamındaöncülüğündesloganıyla başlatılan'ndabağış toplandı. 15 Nisan itibarıyla yapılan bağış adedi'e ulaştı. Vatandaşların SMS'le 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya,mesaj iledestek sağlandı. En yüksek bağışı 100 milyon lira ile Merkez Bankası, 62.3 milyon lira ile Ziraat Finans Grubu, 56 milyon lira ile Halkbank yaptı.katılmak isteyenler 5 ayrı banka hesabına para yatırabiliyor ya da kısa mesaj ile bağışta bulunabiliyor. Kısa mesaj yoluyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vermek isteyenler 8119'a kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor.