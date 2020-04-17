Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 liralık bağış toplandı. 15 Nisan itibarıyla yapılan bağış adedi 613 bin 115'e ulaştı. Vatandaşların SMS'le 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya, 5 milyon 585 bin 448 mesaj ile 55 milyon 854 bin 480 lira destek sağlandı. En yüksek bağışı 100 milyon lira ile Merkez Bankası, 62.3 milyon lira ile Ziraat Finans Grubu, 56 milyon lira ile Halkbank yaptı.
KATILIM NASIL OLUYOR?
KAMPANYAYA katılmak isteyenler 5 ayrı banka hesabına para yatırabiliyor ya da kısa mesaj ile bağışta bulunabiliyor. Kısa mesaj yoluyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vermek isteyenler 8119'a kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor.
KATILIM NASIL OLUYOR?
KAMPANYAYA katılmak isteyenler 5 ayrı banka hesabına para yatırabiliyor ya da kısa mesaj ile bağışta bulunabiliyor. Kısa mesaj yoluyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vermek isteyenler 8119'a kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor.