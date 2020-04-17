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    • Ekonomi
    • 17.04.2020 Gazete
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    Hastanelere nefes olacak

    bünyesinde faaliyet gösteren Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamladı. Coronavirüs’e karşı ‘hava temizleme cihazı’ geliştiren Gap İnşaat, ilk etapta 36 cihazı 32 hastaneye teslim etmeye başladı.

    Hastanelere nefes olacak
    Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamladı. İlk etapta İstanbul'daki 32 hastaneye 36 hava temizleme cihazı bağışlayacağını açıklayan Gap İnşaat, teslimlere de başladı. Gap İnşaat, "Salgınla mücadeleye karşı geliştirdiğimiz bu cihaz, havadaki virüsleri UVC ışığına maruz bırakarak ve hepa filtrede yakalayarak temizliyor" açıklaması yaptı. Şirket ayrıca, yerdeki virüslerin etkisizleştirilmesi için uzaktan çalıştırılabilecek gezer bir ürün ile tüm yüzeylere UVC uygulayarak virüsü etkisizleştirecek ürün üzerinde çalışıyor. Gap İnşaat, 3 inovatif cihazından 150 adedini hastanelere bağışlayacak.
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