Hastanelere nefes olacak

bünyesinde faaliyet gösterenAr-Ge merkezlerinde geliştirdiği özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamladı. İlk etapta İstanbul'daki 32 hastaneye 36 hava temizleme cihazı bağışlayacağını açıklayan Gap İnşaat, teslimlere de başladı."Salgınla mücadeleye karşı geliştirdiğimiz bu cihaz, havadaki virüsleri UVC ışığına maruz bırakarak ve hepa filtrede yakalayarak temizliyor" açıklaması yaptı. Şirket ayrıca, yerdeki virüslerin etkisizleştirilmesi için uzaktan çalıştırılabilecek gezer bir ürün ile tüm yüzeylere UVC uygulayarak virüsü etkisizleştirecek ürün üzerinde çalışıyor., 3 inovatif cihazından 150 adedini hastanelere bağışlayacak.