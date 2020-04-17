basvuru.turkiye.gov.tr: Maske sms kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bedava maske dağıtımı ile eczanelerle yapılan anlaşmayı açıklamıştı. Telefonlarına Sms kodu gelenler, 5 tane maskeyi ücretsiz şekilde alabilecekler. Maske kodu alamayanlar araştırma yapmaya başladı. e-Devlet üzerinden yapılan başvurlar sürüyor. İşte Maske sms kodu nasıl alınır? Maske kodu gelmedi ne yapmalıyım? Eczane kodu nasıl alınır? Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5'er adet maske temin edebilecek. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir.
ÜCRETSİZ MASKE KAÇ GÜNDE GELİR?
Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5'er adet maske temin edebilecek. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin edilmektedir.
E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!
E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-devlet'te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek.
ÜCRETSİZ MASKE KODU GELMEYENLER NE YAPACAK?
Telefonuna ücretsiz maske kodu gelmeyen vatandaşlar için Bakan Koca, "Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler" dedi.
MASKE KODU NE ZAMAN GELİR?
Siparişin tamamlanmasının ardından maskelerin kaç günde geleceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak tüm siparişlerin alınmasıyla birlikte kısa süre içerisinde kodların cep telefonlarına gönderilmesi bekleniyor.
ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Çolak, açıklama yaptı.Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."
Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı:
"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretsiz maske başvurusu e Devlet ve ePTTAVM üzerinden yapılacak. e Devlet ve ePTTAVM bücretsiz maske başvuru sayfasında kişisel bilgileriniz ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.
Aynı başvurusu sayfasında aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlar için de maske talebinde bulunabilirsiniz.
Güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en alttaki 'Maske Siparişi Ver' butonuna basmanız gerekiyor.
Cep telefonu olmayanlar ya da üzerine kayıtlı olmadan kurumsal hat kullananlar ne yapacaklar?
Bu kişiler, herhangi bir eczaneye giderek TC kimlik numaralarını ve kodun kendilerine ulaşmasını sağlayacak bir cep telefonu numarasını vererek sisteme kayıtlarını yaptırabilirler.
EVDE KORONA VİRÜS MASKESİ NASIL YAPILIR?
Evde virüs maskesi yapmak için gereken 3 malzeme bulunuyor. Kağıt havlu, lastik ve zımba sayesinde kısa sürede maske yapabilirsiniz.
Önce 3 yaprak olacak şekilde bir kağıt havlu parçası alın.
Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlayın.
Katlama işleminiz bitince kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırın.
Lastiğinizi görseldeki gibi zımbaladıktan sonra aynı işlemi diğer tarafa da uygulayın.
Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.
Not: Virüse karşı koruyuculuğuna dair herhangi bir uzman yorumu bulunmamaktadır.
TIBBI MASKE NEDİR?
N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 ismine sahip pek çok maske filtrasyon özelliği yüksek olması ve solunumun kolay yapılması özelliğiyle tercih ediliyor.
TIBBI MASKE CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?
Virüslerin boyutları 3 mikron ebatlarındadır. Bundan ötürü normal özellikteki tıbbı ağız ve burun maskeleri herhangi bir hastalıktan ya da virüsten tam anlamıyla koruma sağlamıyor olsa da hastalık yaşayan kimselerin bu maskeleri takıyor olması virüslerin bulaşmasını önemli oranda Sıradan maskelerin virüslere karşı koruma olasılığı yüzde 30 olarak belirtiliyor.
Cerrahi özelliği olan maskelerde dahi korunma olasılığı ancak yüzde 70'e ulaşıyor. Sağlık çalışanlarının kullandığı ağız ve burun maskeleri önerilmektedir. Virüse karşı koruma özelliği olan maskelerin özel filtreleri bulunmaktadır ve bu maskeler özel gözlüklerle kullanılmalıdır.
Korona virüse karşı korunmak için cerrahi maskelerin alınması tavsiye edilmektedir.
N95 MASKE NEDİR?
N95 maskeler, Bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda sıradan maskelere göre daha yüksek performans gösteriyor. Çeşitli iş güvenliği ekipmanları satan yerlerde ve medikallerde bulunabiliyor. Birçok N95 maskesi yüksek filtrasyon verimliliği ve kolay nefes alıp vermeyi kolaylaştıran düşük hava direncine sahip.
N95 MASKE TEK KULLANIMLIK MI?
N95 maskelerin gözenek yapısı belli bir standart aralığındadır, bu gözenek çapı maskenin kullanılması ile birlikte değişmeye başlar. Maske zamanla toz tutmasıyla birlikte gözenekleri kapanır, nefes alıp vermeden dolayı da bazı gözeneklerin çapı büyür.
Aynı şekilde suyla veya temizleyicilerle de yıkanması da bu gözenek çaplarında deformasyona sebep olur. Bundan dolayı n95 maskenin kullanım süresi kullanım şekline göre değişebiliyor. Ancak maskenin günlük olarak değiştirilmesi de öneriliyor.
N95 maskelerin belli bir kullanım süresi bulunmamakla birlikte tek kullanımlık maske sınıfı girdiklerinden dolayı çok uzun süreler kullanılması önerilmemektedir. Bu kullanım süresi havanın kirlilik durumu, kişinin nefes alıp verme hızı, kişinin kilosu gibi değişkenlere bağlı olarak değişir. Çok olağan dışı bir durum olmadıkça n95 maskenin günlük olarak değiştirilmesi uygun olacaktır.