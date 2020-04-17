En yüksek mevduat faizi hangi bankada? Bankaların 32 günlük vadeli hesap faizleri nedir? Aylık ne kadar faiz getirisi alırım? 2020 yılı Nisan ayı içerisinde yüzde 12.10 faiz oranı ile en yüksek faizi Burgan Bank veriyor. 250 Bin TL'ye kadar olan mevduatlar için banka yüzde 12.10 brüt faiz oranı ile tasarruf sahiplerine en çok faizi veren banka oluyor.
NİSAN AYINDA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ?
2020 yılı Nisan ayı içerisinde yüzde 12.10 faiz oranı ile en yüksek faizi Burgan Bank veriyor. 250 Bin TL'ye kadar olan mevduatlar için banka yüzde 12.10 brüt faiz oranı ile tasarruf sahiplerine en çok faizi veren banka oluyor. Bahsi geçen en çok faiz getirisinden ise yüzde 15 stopaj kesintisi uygulanacağı unutulmamalıdır.
Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 11 baz puan artarak %9.38 olurken dolar mevduat faizi 10 baz puan yükselişle %1.15 ve Euro mevduat faizi 3 baz puan artışla %0.20 oldu.
TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 114 baz puan düşüşle %11.26 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 11 baz puan yükselişle %11.79; taşıt kredi faizleri 87 baz puan artışla %14.34 ve ihtiyaç kredi faizleri 35 baz puan azalışla %15.75 oldu.
Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 13 baz puan artışla %3.38 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise 16 baz puan azalışla %2.14 oldu.
2020 NİSAN AYI BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI KAÇ OLDU?
* Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* HSBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* Odeabank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
* ICBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
* Anadolubank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
* Aktif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.65
* Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.40
* TEB 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.25
* Burgan Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 12.10
* Fibabanka 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 12.00
* Alternatif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
* Denizbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.25
* Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.25
* Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
* İş Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.85
* Akbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
* Garanti BBVA 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* Yapı Kredi 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* QNB Finansbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.10
* Enpara 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.50
* ING 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00