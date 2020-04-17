NİSAN AYINDA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ?

2020 yılı Nisan ayı içerisinde yüzde 12.10 faiz oranı ile en yüksek faizi Burgan Bank veriyor. 250 Bin TL'ye kadar olan mevduatlar için banka yüzde 12.10 brüt faiz oranı ile tasarruf sahiplerine en çok faizi veren banka oluyor. Bahsi geçen en çok faiz getirisinden ise yüzde 15 stopaj kesintisi uygulanacağı unutulmamalıdır.

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 11 baz puan artarak %9.38 olurken dolar mevduat faizi 10 baz puan yükselişle %1.15 ve Euro mevduat faizi 3 baz puan artışla %0.20 oldu.