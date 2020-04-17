Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvurusu olumlu kabul edilenlerin hesaplarına krediler yatmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişinin başvurduğunu belirterek ödeme tarihlerine ilişkin müjdeli haberi de milyonlarca vatandaşla paylaştı. Peki, temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
VAKIFBANK HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI
3 kamu bankasının temel ihtiyaç desteği başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru sonucunuzu sorgulamak için internet bankacılığı hesabınıza bakmanız gerekmektedir. Ya da bankalarla iletişime geçerek kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
SONUÇLAR BEKLENİYORDU
3 Kamu bankası da ilk günden bu yana sadece başvuruları aldı. Sonuçlar ise bugüne kadar açıklanmamıştı. Başvuru sayısının çok olması nedeniyle değerlendirme süreçleri 10 gündür devam ediyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu ürünümüzü kredi limiti 10 bin TL , şimdiye kadar 1.5 milyon başvuru aldık. Söz konusu destek temel ihtiyaçların karşılanması üzerine olduğu için de müşterilerimize dönüş yapabilmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok kısa bir süre içinde bu desteğimizi kullandırmaya başlayacağız. "
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188
TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ SORGULAMA!
Temel ihtiyaç destek kredileri yatırılmaya başlandı. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendiriliyor. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılıyor. Kredinizin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığını telefonunuza gelen SMS ile öğrenebileceksiniz. Mesajın ardından ATM'den paranızı çekebilirsiniz.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Vakıbank'ten kredi kullanmak için aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.
ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.