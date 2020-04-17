Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 17 Nisan BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,01 değer kazancıyla 98.179,82 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,89
|4,45
|9,89
|Güneş Sigorta
|2,78
|2,53
|9,88
|Enka İnşaat
|6,48
|6,05
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|7,85
|7,35
|6,80
|Aksigorta
|5,26
|4,97
|5,84
|Karsan Otomotiv
|1,46
|1,38
|5,80
|Anadolu Cam
|3,54
|3,35
|5,67
|Klimasan Klima
|15,57
|14,77
|5,42
|TAV Havalimanları
|20,10
|19,09
|5,29
|Aksa Enerji
|3,38
|3,23
|4,64
|Çemtaş
|6,80
|6,50
|4,62
|Trakya Cam
|3,40
|3,25
|4,62
|Mavi Giyim
|39,04
|37,50
|4,11
|Halk GMYO
|1,27
|1,22
|4,10
|Pegasus
|51,90
|49,92
|3,97
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,90
|5,68
|3,87
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|20,12
|19,39
|3,76
|Aygaz
|10,29
|9,92
|3,73
|İş GMYO
|1,44
|1,39
|3,60
|Türk Hava Yolları
|10,52
|10,16
|3,54