İkinci 1000 TL yardım parası ne zaman yatacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili bugün katıldığı bir programda önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamaların ardından 1000 TL sosyal yardım 2. faz ödemeleri için tarih netlik kazandı. Peki, İkinci 1000 lira yardım parası ne zaman yatacak? İşte o sorunun yanıtı...

İKİNCİ 1000 LİRA YARDIM PARASI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şu an itibariyle bize başvuran firma sayımız 232 bine ulaşmış durumda. Şu anda 2 milyon 700 bin çalışanımız için kısa çalışma ödeneği başvurusu almış durumdayız." dedi.