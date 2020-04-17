Çeyrek ve gram altın fiyatları piyasaların kapanış gününde çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,23 azalışla 377,60 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin liraya geriledi. İşte 17 Nisan anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|386,00
|386,20
|377,40
|377,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.544,00
|2.565,00
|2.487,00
|2.508,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,00
|356,00
|344,00
|348,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.486,00
|2.506,00
|2.430,00
|2.450,00
|Yarım Ziynet
|1.243,00
|1.253,00
|1.215,00
|1.225,00
|Çeyrek Ziynet
|622,00
|627,00
|608,00
|613,00
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,23 azalışla 377,60 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 610,00 lira, Cumhuriyet altını 2.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,23 düşüşle 377,60 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 377 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin lira, en yüksek 385 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 azalışla 377 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 376 milyon 440 bin 737,06 lira, işlem miktarı ise 994 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 377 milyon 463 bin 408,25 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
Altında sert düşüş
Nisan ayını rekor seviyelerde geçiren altın, düşüşe geçti. Gün içinde 378 liraya kadar yükselen 24 ayar gram altın 368 liraya düştü.
Tüm ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını piyasalarda belirsizliğe yol açmıştı. Bu süreçte altın ise güvenli liman alımlarıyla tarihi zirvesi olan 384 lira seviyelerine kadar yükselmişti.
ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle aksayan hayatı kademeli olarak normalleştirmeye başlayacakları haberleri sonucunda altında sert düşüş görülmeye başladı. Gün içinde 378 lira seviyelerini gören gram altın 368 lira seviyelerine kadar geriledi.
Küresel piyasada bin 718 dolar seviyelerini gören altının ons fiyatı bin 684 lira seviyelerine düştü.