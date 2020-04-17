Maaş günü geldi çattı! Emekli maaşları ne zaman yatırılacak? 650 bin kişiye zamlı maaşlar ödenecek

Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde emeklilerin gündeminde yer alan konulardan birisi de zamlı maaşlar oldu. Ek ödeme dahil aylığı bin 500 liranın altında olan 650 bininin de yapılan ekstra artışla bu aydan itibaren kazancı yükseldi. Bu kapsamda vatandaşlar "Emekli maaşları ne zaman yatırılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?