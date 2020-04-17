Maaş günü geldi çattı! Emekli maaşları ne zaman yatırılacak? 650 bin kişiye zamlı maaşlar ödenecek

Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde emeklilerin gündeminde yer alan konulardan birisi de zamlı maaşlar oldu. Ek ödeme dahil aylığı bin 500 liranın altında olan 650 bininin de yapılan ekstra artışla bu aydan itibaren kazancı yükseldi. Bu kapsamda vatandaşlar "Emekli maaşları ne zaman yatırılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.
MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağ-Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak. Çıkarılan yasa ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı, bin liradan bin 500 liraya yükseltilmişti.
Bu kapsamda ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, bu aydan itibaren bin 500 lira yatırılmaya başlanacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
YAKINI DA ALACAK
Bu artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak.
Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.