Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından düşüşe geçerek 6,90'dan işlem görüyor. Son durumu değerlendiren analistler teknik açıdan dolar/TL'de 6,95'in direnç konuma geldiğini ifade eden, 6,80 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini dile getirdi. Peki, canlı dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte dolar ve euroda son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR?