Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından düşüşe geçerek 6,90'dan işlem görüyor. Son durumu değerlendiren analistler teknik açıdan dolar/TL'de 6,95'in direnç konuma geldiğini ifade eden, 6,80 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini dile getirdi. Peki, canlı dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte dolar ve euroda son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR?
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 326 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 artarak 10.382 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 5.621 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 primle 6.912 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 4.384 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 artışla 16.965 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2500 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin sert olacağına ilişkin beklentilere karşın, Avrupa'da ülkelerin salgınla mücadele için alınan tedbirleri gevşetmeye başlamasının etkisiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın (SLL) kurulduğunu duyururken, ABD Merkez Bankası (Fed) ise dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda ekonomik faaliyetin ülke genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle "keskin ve ani" bir şekilde daraldığını belirtti.
Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun üye ülkelerin uyguladığı Kovid-19 önlemlerinin belli koşullar altında ve kademeli olarak kaldırılabilmesini içeren yol haritasını açıkladığını aktaran analistler, dün Almanya'nın alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararını verdiğini hatırlattı.
Analistler bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin Kovid-19 nedeniyle ekonomilerde hasara işaret ettiğini belirterek, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu, haftalık para be banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,95'in direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,80 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Uluslararası Para Fonu (IMF), koronavirüs krizinin Asya bölgesinin hizmet sektörüne ve önemli ihracat noktalarına benzeri görülmemiş bir yük getirdiğini, bölgenin bu yılki ekonomik büyümesinin 60 yıl içinde ilk kez durma noktasına geleceğini bildirdi.
Japonya'ya yönelik de bir değerlendirme yapan IMF yetkilileri, ülke merkez bankasını faiz oranlarını daha derinlere çekmemesi, bunun ülkede pandemiden etkilenen ekonomiye faydadan çok zarar vereceği uyarısında bulundu.
Söz konusu gelişmeler yatırımcı risk algısını artırırken, ABD ve Avrupa'da açıklanan verilerin sert düşüş kaydetmesi ve talebe yönelik endişelerle petrol fiyatlarındaki gerilemenin sürmesi, pay piyasalarında değer kayıplarına yol açtı. Öte yandan yatırımcıların tahvil piyasasına ve güvenli varlık olarak görülen Japon yenine olan talebinin de arttığı görüldü.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 azalışla günü 19.290,20 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 107,8 seviyelerine yükseldi.
Çin'de ekonomik faaliyetlerin kademeli olarak başlaması ile yeni konut fiyatları martta yıllık yüzde 5,3 artış kaydederken, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 2.814,91 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 30.560,76 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 23.979,55 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,06 yükselişle 1.858,14 puanda seyrediyor.