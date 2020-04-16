TRT personel alımı başvuru şartları! KPSS şartsız TRT personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS şartı olmadan TRT personel alımı ilanları yayınlandı. İlanların açıklanmasının ardından binlerce kişi TRT personel alımı şartlarını araştırmaya başladı. TRT bünyesinde hem teknik hem de programcı olabilecek yeni personeller alınacak. Mobil Jeneratör Sorumlusu, İklimlendirme Teknikeri / Teknisyeni, Enerji Sistemleri Teknikeri / Teknisyeni gibi kadroların yanı sıra; TRT yetenek programıyla da yayıncılık alanında yetenekli kişiler alınacak. Peki, TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TRT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Mobil Jeneratör Sorumlusu

Genel Nitelikler:

· Meslek yüksekokullarının Elektrik veya benzeri bölümlerinden mezun,

· Meslek liselerinin Elektrik veya Elektrik - Elektronik (YG Sistemleri, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü veya Endüstriyel Bakım-Onarım) bölümlerinden mezun,

· Jeneratör gruplarının işletme ve bakımı konularında en az 2 yıl deneyimli,

· İş disiplini yüksek, sorumluluk sahibi, dinamik, dikkatli ve takım çalışmasına yatkın,

· Vardiyalı sistemde çalışabilecek ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

· İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek olan,

· Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış olan,

· C veya CE sınıfı ehliyete sahip ve seyahat engeli bulunmayan,

· Tehlikeli veya çok tehlikeli işlerde (Elektrik İşlerinde) çalışılmasına engel olmayacağını gösterir belge alabilen.