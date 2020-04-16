TRT personel alımı başvuru şartları! KPSS şartsız TRT personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS şartı olmadan TRT personel alımı ilanları yayınlandı. İlanların açıklanmasının ardından binlerce kişi TRT personel alımı şartlarını araştırmaya başladı. TRT bünyesinde hem teknik hem de programcı olabilecek yeni personeller alınacak. Mobil Jeneratör Sorumlusu, İklimlendirme Teknikeri / Teknisyeni, Enerji Sistemleri Teknikeri / Teknisyeni gibi kadroların yanı sıra; TRT yetenek programıyla da yayıncılık alanında yetenekli kişiler alınacak. Peki, TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
TRT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
Mobil Jeneratör Sorumlusu
Genel Nitelikler:
· Meslek yüksekokullarının Elektrik veya benzeri bölümlerinden mezun,
· Meslek liselerinin Elektrik veya Elektrik - Elektronik (YG Sistemleri, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü veya Endüstriyel Bakım-Onarım) bölümlerinden mezun,
· Jeneratör gruplarının işletme ve bakımı konularında en az 2 yıl deneyimli,
· İş disiplini yüksek, sorumluluk sahibi, dinamik, dikkatli ve takım çalışmasına yatkın,
· Vardiyalı sistemde çalışabilecek ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
· İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek olan,
· Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış olan,
· C veya CE sınıfı ehliyete sahip ve seyahat engeli bulunmayan,
· Tehlikeli veya çok tehlikeli işlerde (Elektrik İşlerinde) çalışılmasına engel olmayacağını gösterir belge alabilen.
İklimlendirme Teknikeri /Teknisyeni
Kurumumuzda İstanbul ilinde görevlendirilmek üzere İklimlendirme Teknikeri / Teknisyeni olarak çalışacak takım arkadaşları aramaktayız.
Genel Nitelikler:
· Meslek yüksekokullarının İklimlendirme, Soğutma veya benzeri bölümlerinden mezun,
· Meslek liselerinin İklimlendirme ve/veya Soğutma bölümlerinden mezun,
· Split/multisplit klima bakım, arıza,montaj konularında en az 2 yıl deneyimli,
· İş disiplini yüksek, sorumluluk sahibi, dinamik, dikkatli ve takım çalışmasına yatkın,
· İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek olan,
· Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış olan,
· Seyahat engeli bulunmayan,
· Tehlikeli veya çok tehlikeli işlerde (İklimlendirme İşlerinde) çalışılmasına engel olmayacağını gösterir belge alabilen.
Enerji Sistemleri Teknikeri / Teknisyeni
Genel Nitelikler:
· Meslek yüksekokullarının Elektrik veya benzeri bölümlerinden mezun,
· Meslek liselerinin Elektrik veya Elektrik- Elektronik (YG Sistemleri, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü veya Endüstriyel Bakım-Onarım) bölümlerinden mezun,
· Enerji sistemleri işletme bakım konularında en az 2 yıl deneyimi olan,
· İş disiplini yüksek, sorumluluk sahibi, dinamik, dikkatli ve takım çalışmasına yatkın,
· Vardiyalı sistemde çalışabilecek ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
· Tercihen EKAT belgesi (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi Eğitimi ) bulunan,
· İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek olan,
· Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış olan,
· Tercihen B veya C sınıfı ehliyete sahip ve seyahat engeli bulunmayan,
· Tehlikeli veya çok tehlikeli işlerde (Elektrik İşlerinde) çalışılmasına engel olmayacağını gösterir belge alabilen.
TRT Yetenek Programı
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan,
· En az lisans mezunuysan veya 2019 – 2020 akademik yılı içerisinde lisans mezuniyetini elde edeceksen,
· İlk lisans mezuniyet tarihin 01.01.2017 ve sonrasıysa,
· 01.01.1994 yılı ve sonrasında doğduysan,
· İngilizce dil becerine güveniyorsan,
· Yayıncılık sektöründe ''Ben de Varım!'' diyorsan başvurabilirsin.
Çalışabileceğin Alanlar
TRT'de işin ustalarıyla çalışabileceğin 7 farklı çalışma alanımız var.
· TV ve Radyo İçerik
· TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar
· Pazarlama Stratejisi
· Kurumsal Fonksiyonlar
· Dijital Strateji
· Dijital İçerik
· Bilgi Teknolojileri