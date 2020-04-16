Berberler kuaförler, AVM ve kafeler ne zaman açılır belli oldu mu? Sorusu şu günlerde vatandaşın gündeminde. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 aydır berber, kuaför salonları, AVM ve kafeler İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında kapalı. Bu kapsamda vatandaşlar kapatılan mekanların ne zaman faaliyete geçeceğini merak ediyor.
BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.
İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DUYURUSU ŞÖYLEYDİ
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağını bildirdi.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.
Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak.