1000 TL sosyal yardım parası başvuru e-Devlet ekranının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında bugüne kadar 2 milyondan fazla aileye 1000 TL sosyal yardım desteği yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2. faz sosyal yardım ödemeleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki, 1000 TL yardım parası başvurusu başladı mı? 1000 TL sosyal yardım sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İlk sosyal yardım ödemelerinin ardından gözler ikinci ve üçüncü faz ödemelerine çevrildi. İkinci faz için başvuru alınmayacağı belirtilerek üçüncü faz ödemelerinin başvuru yoluyla yapılacağı açıklandı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Ancak henüz başvuru sayfası açılmadı. Açıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.