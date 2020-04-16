Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|11,04
|10,04
|9,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,31
|9,38
|9,91
|Selçuk Ecza Deposu
|7,67
|6,98
|9,89
|Eczacıbaşı İlaç
|4,80
|4,37
|9,84
|Hektaş
|11,69
|10,89
|7,35
|Reysaş GMYO
|6,35
|5,94
|6,90
|Adana Çimento (A)
|8,50
|8,00
|6,25
|Çemtaş
|6,50
|6,12
|6,21
|Torunlar GMYO
|2,23
|2,11
|5,69
|Güneş Sigorta
|2,53
|2,40
|5,42
|İş Yatrırım Menkul Değerler
|4,45
|4,23
|5,20
|Koza Madencilik
|11,63
|11,10
|4,77
|Özak GMYO
|2,43
|2,32
|4,74
|Gübre Fabrikaları
|14,75
|14,15
|4,24
|Soda Sanayii
|5,59
|5,38
|3,90
|İpek Doğal Enerji
|10,49
|10,12
|3,66
|Şişe Cam
|4,83
|4,67
|3,43
|Anadolu Cam
|3,35
|3,24
|3,40
|MLP Sağlık
|13,10
|12,67
|3,39
|Borusan Mannesmann
|8,66
|8,40
|3,10