Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor ve yukarı yönlü seyir gözlemleniyor. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 386,20 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar? 16 Nisan anlık 22 ayar bilezik ve altın fiyatları kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: