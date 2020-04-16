Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor ve yukarı yönlü seyir gözlemleniyor. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 386,20 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar? 16 Nisan anlık 22 ayar bilezik ve altın fiyatları kaç TL oldu?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|381,80
|382,00
|386,00
|386,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.516,00
|2.537,00
|2.544,00
|2.565,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|348,50
|352,50
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.459,00
|2.479,00
|2.486,00
|2.506,00
|Yarım Ziynet
|1.230,00
|1.240,00
|1.243,00
|1.253,00
|Çeyrek Ziynet
|615,00
|620,00
|622,00
|627,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 386,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 386,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 382 bin lira, en yüksek 384 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 384 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 720 milyon 535 bin 235,62 lira, işlem miktarı ise 4.548 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 722 milyon 986 bin 687,75 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.724,84 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.724,84 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 384 bin liradan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9024 lira, satışta 6,9301 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8457 lira, satışta 6,8731 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,61'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2445, dolar/yen paritesi de 107,75 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,15 düşerek 26,59 dolardan işlem görüyor.