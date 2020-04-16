Emekliler için 2020 kazanç yılı oldu. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonlarını zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerden, ek ödeme dahil aylığı bin 500 liranın altında olan 650 bininin de yapılan ekstra artışla bu aydan itibaren kazancı yükseldi. Bu anlamda milyonlarca emekli maaşların ödeneceği tarihi bekliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yaklaşık 13 milyon emekli yılın ilk ikramiyelerini aldı. Emekliler bu kapsamda ikramiyelerin ardından Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihi hakkında araştırmalarına devam ediyor Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...