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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 12:02
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    • 16.04.2020 12:02
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    Son dakika: Sanayi ve ndan 2 önemli adım! Elektrik tarifelerinde 90 güne çıkarıldı!

    Son dakika haberleri... Sanayi ve ’ndan yeni tip corona virüs Covid-19 salgınına karşı sanayicileri koruyacak 2 yeni adım geldi. Buna göre, Sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurması gereken yıllık  işletme cetveli, başvuru halinde 4 aya kadar uzatılacak. Elektrik tarifeleri için 2 yılda bir yaptırılan sanayi sicil belgesi si  için tanınan de 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.

    Bakanlıktan 2 önemli adım! Elektrik tarifelerinde ek süre...

    Sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurması gereken yıllık işletme cetveli, başvuru halinde 4 aya kadar uzatılacak. Elektrik tarifeleri için 2 yılda bir yaptırılan sanayi sicil belgesi si için tanınan de 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.

    SANAYİCİLERİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR
    Sanayi ve , Covid-19 ile mücadelede ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan sanayi sektörüne yönelik tedbirler almayı sürdürüyor. Sürekli olarak sektörün nabzını tutan bakanlık, sanayicilerin elini güçlendirecek adımları da peyderpey atıyor.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 2 önemli adım! Elektrik tarifelerinde ek süre 90 güne çıkarıldı!
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