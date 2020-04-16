Sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurması gereken yıllık işletme cetveli, başvuru halinde 4 aya kadar uzatılacak. Elektrik tarifeleri için 2 yılda bir yaptırılan sanayi sicil belgesi vizesi için tanınan ek süre de 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.

SANAYİCİLERİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan sanayi sektörüne yönelik tedbirler almayı sürdürüyor. Sürekli olarak sektörün nabzını tutan bakanlık, sanayicilerin elini güçlendirecek adımları da peyderpey atıyor.