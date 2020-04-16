Açık Kapı gıda nakit yardımı başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı başvuru sorgulama ekranı!

Açık Kapı gıda nakit yardımı başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı başvuru sorgula! Açık Kapı sistemi aracılığıyla valilikler nezdinde vatandaşlara yardımlar yapılmaya devam ediyor. acikkapi.gov.tr adresi üzerinden gıda ve nakit yardımı başvurusu yapabilir ve sonrasında başvurunuzun durumunu görüntüleyebilirsiniz. Sistemde başvuru yaparken; başvurulan hizmet başlığı altında alt başlıklar da seçilerek detay verilebilecek. Eğitim durumu ve çalışma sektörü, başvuru konusu ile birlikte talep edilen hususlar arasında yer alacak. Peki, Açık Kapı gıda nakit yardımı başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı başvuru sorgulama ekranına nasıl girilir? Yanıtları haberimizde…

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı başvuru ekranı, valilik hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, emniyet ve güvenlik hizmetleri, enerji, gıda tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, yerel yönetimler, orman ve su işleri, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor ve birçok alanda başvuruların alındığı ekran olacak.

Başvurulan hizmet başlığı altında alt başlıklar da seçilerek detay verilebilecek. Eğitim durumu ve çalışma sektörü, başvuru konusu ile birlikte talep edilen hususlar arasında yer alacak.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardım başvurusu için https://www.acikkapi.gov.tr/ sayfasına giriş yapın.

e-Devlet şifreniz var ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz, yok ise sayfada Başvuru Yap butonunu tercih edebilirsiniz.

Başvuru ekranında gelen bilgileri girin ve onay kodu gönderin.

Ardından başvuru yapabileceğiniz bölüm ekrana gelecek. Bu kısma yardım başvurusu için taleplerinizi yazarak başvurabilirsiniz.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu ekranda , sizden istenilen bilgileri eksiksiz şekilde doldurun. Onay kodu gönder butonuna tıkladıktan sonra telefonunuza onay kodu gelecek. Bu konu, açılacak yeni ekrandaki kutucuğa girin.

Onay kodunu girdikten sonra karşınıza başvuru formu çıkacak. Başvuru formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

AÇIK KAPI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvurunuz sonrası sistem tarafından size verilen numarayı T.C. kimlik numaranız ile birlikte girerek ONAY KODU GÖNDER butonuna tıklayınız.

Kayıt esnasında girdiğiniz cep telefonu numarasına sistem tarafından sms olarak ONAY KODU gönderilecektir. Onay kodunuzu girdikten sonra başvurunuzun detaylarına ulaşabilirsiniz

AÇIK KAPI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

400 TL VERİLECEK İDDİASI!

Gün içerisinde çeşitli sosyal medya kanallarından aşağıdaki şekilde iddialar paylaşılmıştı:

İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 tl yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 tl ve çocuklar için 100 tl bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına "Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer", açıklama kısmına "para yardımı" yazıp başvuru yapabilirsiniz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI!

Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız şekilde Valilik ve Kaymakamlıklarımızda bulunan Açık Kapı Birimleri üzerinden sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.

Bakanlığımızca 2017 yılında kurgulanan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak bugün itibariyle 81 il Valiliğinde ve 161 ilçe Kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı birimlerinin temel görevi; Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danısma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve Kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.

Devletimizin, Koronavirüs salgını ile yoğun şekilde mücadelede eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde olusan sosyal izolasyona zarar vermektedir.

Yayımlanan metinde ise İçişleri Bakanlığı "Açık kapı biriminin temel görevi valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ya da kaymakamlıklara doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapılabilen Açık Kapı biriminin yardım dağıtmak gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.

Devletimizin Korona virüs salgını ile yoğun şekilde mücadele eden kurumların iş yükü yönetilmeye noktaya getirmek amaçladığı belli olan bu tür paylaşımlarla kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar , Korona virüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir. Sosyal medya ve iletişim guruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında Siber Suçlarla Mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur" açıklamalarında bulundu.

SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?

Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır." denildi.