Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak? Hafta sonu fırınlar, marketler, eczaneler açık mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı hafta sonu fırınlar, marketler, eczaneler açık mı? Hafta sonu açık olacak yerler ve sokağa çıkma yasağı başlangıç tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sokağa çıkma yasağı genelgesi 81 il valiliğine gönderildi. Böylelikle hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ve nerelerin açık olacağı belli oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağında fırınlar, marketler, eczaneler açık mı? İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.