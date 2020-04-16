EPTTAVM-e-devlet maske başvurusu linki: EPTTAVM ile yapılacak olan başvurunun ardından telefona gelen SMS kodu sayesinde maskeler eczanelerden temin edilebilinecek. Her pakette 5 adet bulunan maskelerin alınması için ülke genelinde vatandaşlardan ücret talep edilmeyecek. Buna göre; binlerce vatandaş internet aracılığıyla konuya dair detaylı bilgi araştırıyor. "EPTTAVM ve Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Maske almak için Sağlık Bakanlığı tarafından telefonunuza gönderilen bir koda sahip olmanız gerekiyor. Bu kod olmadan maske alamazsınız. Bazı vatandaşlara kod gönderilirken, bazılarına ise kod gönderilmedi. Kod gönderilmeyen kişilere birkaç gün içerisinde SMS gönderilmesi bekleniyor.
ÜCRETSİZ MASKE KODU NASIL ALINIR?
Ücretsiz maske SMS kodu almak için bir başvuru işlemi yapmanız gerekmiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara otomatik olarak mesaj atılıyor. Size mesaj geldiğinde bu kodla birlikte eczanelerden maskenizi alabilirsiniz. Kod gelmeden eczanelere gitmemeniz gerekiyor.
ECZANELERDEN MASKE NASIL ALINIR?
Maske almak için Sağlık Bakanlığı tarafından telefonunuza gönderilen bir koda sahip olmanız gerekiyor. Bu kod olmadan maske alamazsınız. Bazı vatandaşlara kod gönderilirken, bazılarına ise kod gönderilmedi. Kod gönderilmeyen kişilere birkaç gün içerisinde SMS gönderilmesi bekleniyor. Maske kodu E-Devlet üzerinden sorgulanamıyor.
MASKELER NASIL ALINACAK?
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sarıalioğlu, şu bilgileri verdi:
"Sağlık Bakanlığı, 3 büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Koop. Selçuk Ecza ve Allians Ecza'ya sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak. Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek. Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı 5 maske. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.
Ücretsiz maske nasıl alınır? İşte 7 maddede ücretsiz maske dağıtımı!
Sağlık Bakanlığı, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtılmasına ilişkin uygulamada vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Maske dağıtımındaki kriterler ve öncelikler konusunda bilgi verdi.
Maske dağıtımına ilişkin sorular ve yanıtlar özetle şöyle:
195 MİLYON DAĞITILDI
- Şimdiye kadar kaç kişiye ne kadar maske ulaştı?
Dün itibarıyla 39 milyon kişiye kod gitti ve 195 milyon maske dağıtımı yapıldı.
HER HAFTA 5'ER ADET
- Maske dağıtımı devam edecek mi?
Evet her hafta 5 tane olmak üzere peyderpey maske dağıtımı devam edecek.
PARAYLA SATIŞI YASAK
- Temin edemeyenler için maskenin para ile satışı mümkün mü?
Hayır değil, maskeler ücretsiz olarak vatandaşa ulaştırılmaya çalışılacak. Eczacıların 'Maske bulamayanlara belli ücret karşılığı satış yapalım' talepleri bulunuyor, ancak bu talep henüz karşılık görmedi.
E-DEVLET, PTT VE ECZANELER
- Maskeler kod dışında herhangi bir yere başvurarak da elde edilebiliyor mu?
Evet e-Devlet üzerinden başvuru yaparak PTT aracılığı ile de maskelere ulaşılabiliyor. Ayrıca telefonlara gelen kod dışında akıllı uygulamalar üzerinden karekod oluşturup maske almak mümkün. Karekoda da onay gerekiyor. Eczacı 'Reçetem Bilgi Sistemi'nde maske butonunda onay görürse kişiye maskesini veriyor.
İLK ŞİFRELER 50-65 YAŞA
- İlk olarak maskeler hangi yaş grubuna dağıtıldı?
20-65 yaş arası tanımlandı; ancak dağıtımda 50-65 yaşa öncelik tanındı, şifreler bu yaş grubuna öncelikli olarak dağıtılıyor.
ENGELLİLERE ÖNCELİK
- Kronik hastalığı olanlara öncelik verildi mi?
Öncelik engelli vatandaşlara tanındı. Daha sonra da başta KOAH olmak üzere diyabet, tansiyon hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlara öncelik tanındı.
TELEFONU OLMAYANA DA
- Cep telefonu olmayanlar ya da üzerine kayıtlı olmadan kurumsal hat kullananlar ne yapacaklar?
Bu kişiler, herhangi bir eczaneye giderek TC kimlik numaralarını ve kodun kendilerine ulaşmasını sağlayacak bir cep telefonu numarasını vererek sisteme kayıtlarını yaptırabilirler.
BELEDİYELER DE DAĞITIYOR
PTT Kargo ve eczanelerin yanı sıra ülke genelindeki belediyeler de vatandaşa ücretsiz maske ulaştırıyor. Pazar girişleri, toplu taşıma durakları ve meydanlarda kurulan stantlardan maskeler dağıtılıyor. Bazı belediyeler de kapıya kadar gelerek maskeleri adrese teslim ediyor.