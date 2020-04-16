Emekliye en düşük ne kadar ödeme yapılacak? Emeklilerin maaş için heyecanlı bekleyişi başladı. Geçtiğimiz günlerde yılın ilk ikramiyesini alan emekliler Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Maaşı 1500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin emekli, zamlı maaş alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?