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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 20:29
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    • 16.04.2020 20:29
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    Borsada hangileri? 16 Nisan BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Çelebi 77,55 86,15 -9,98
    Pegasus 49,92 55,45 -9,97
    TAV Havalimanları 19,09 20,12 -5,12
    Aksa Enerji 3,23 3,32 -2,71
    Bizim Mağazaları 11,61 11,93 -2,68
    Tüpraş 84,70 86,80 -2,42
    Koç Holding 14,69 15,03 -2,26
    Türk Hava Yolları 10,16 10,36 -1,93
    Kerevitaş Gıda 3,61 3,67 -1,63
    Doğuş Otomotiv 7,35 7,46 -1,47
    Alarko GMYO 12,76 12,95 -1,47
    Gözde Girişim 3,63 3,68 -1,36
    Vakıflar Bankası 4,41 4,47 -1,34
    Anadolu Hayat Emeklilik 5,68 5,75 -1,22
    İskenderun Demir Çelik 6,60 6,68 -1,20
    Aksigorta 4,97 5,03 -1,19
    Akçansa 7,02 7,10 -1,13
    Logo Yazılım 62,50 63,20 -1,11
    Sasa Polyester 8,33 8,42 -1,07
    Şok Marketler 9,70 9,80 -1,02

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