Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|77,55
|86,15
|-9,98
|Pegasus
|49,92
|55,45
|-9,97
|TAV Havalimanları
|19,09
|20,12
|-5,12
|Aksa Enerji
|3,23
|3,32
|-2,71
|Bizim Mağazaları
|11,61
|11,93
|-2,68
|Tüpraş
|84,70
|86,80
|-2,42
|Koç Holding
|14,69
|15,03
|-2,26
|Türk Hava Yolları
|10,16
|10,36
|-1,93
|Kerevitaş Gıda
|3,61
|3,67
|-1,63
|Doğuş Otomotiv
|7,35
|7,46
|-1,47
|Alarko GMYO
|12,76
|12,95
|-1,47
|Gözde Girişim
|3,63
|3,68
|-1,36
|Vakıflar Bankası
|4,41
|4,47
|-1,34
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,68
|5,75
|-1,22
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|6,68
|-1,20
|Aksigorta
|4,97
|5,03
|-1,19
|Akçansa
|7,02
|7,10
|-1,13
|Logo Yazılım
|62,50
|63,20
|-1,11
|Sasa Polyester
|8,33
|8,42
|-1,07
|Şok Marketler
|9,70
|9,80
|-1,02